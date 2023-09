Monteluce e Porta Pesa in festa per la ‘nuova’ Ciabatti

Domenica di festa per i quartieri di Monteluce e Porta Pesa, a Perugia: dopo i lavori di riqualificazione è stata infatti ufficialmente inaugurata la ‘nuova’ scuola primaria Ciabatti che, a partire da lunedì con l’avvio dell’anno scolastico 2023/2024, tornerà ad ospitare alunni ed alunne. Presenti alla cerimonia Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’istruzione e del merito, Emanuele Prisco, sottosegretario Ministero del’interno, la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il vicesindaco Gianluca Tuteri, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Perugia 2 Luca Arcese e la dirigente del Comune di Perugia, Monia Benincasa. Presenti alla cerimonia anche l’assessore regionale Michele Fioroni, gli assessori comunali Cicchi, Scoccia e Numerini, i consiglieri Renda, Befani, l’onorevole Pavanelli, il questore Bellassai ed il prefetto Gradone. La scuola Ciabatti-Montessori – ha spiegato la dirigente Benincasa – «fu edificata agli inizi degli anni ’30 ed appartiene all’epoca dell’architettura littoria, caratterizzate da un’estetica pulita ed austera (razionalista) ma con grande attenzione ai caratteri igienici e funzionali, specie in ambito scolastico. La scuola, con i suoi oltre 3 mila metri quadrati di superficie interna utile, le aule luminose ed esposte al meglio ed i grandi corridoi, conserva tutt’oggi caratteristiche moderne e funzionalmente ineccepibili». Sull’immobile, che dopo 100 anni necessitava di una riqualificazione, è stato effettuato un intervento di risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo per un importo complessivo di 2.962.000 euro, di cui 2.900.000 finanziati con mutui Bei e 62.000 euro finanziati con fondi comunali. I lavori, consegnati il 19 ottobre 2021, sono terminati nel mese di agosto 2023.

