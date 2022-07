Perugia, nel parco di Sant’Anna c’è ‘Via dei filosofi & friends’

Tutto pronto per ‘Via dei filosofi & friends’, in programma da venerdì 22 a domenica 24 luglio nel parco di Sant’Anna a Perugia. L’evento rappresenta la seconda tappa del cartellone ‘Perugia & friends’, inserito nel progetto di ‘Perugia open district’, nato su iniziativa dell’assessorato al marketing territoriale, sviluppo economico e partecipazione attiva del Comune di Perugia Gabriele Giottoli per stimolare processi partecipativi virtuosi con l’obiettivo di progettare interventi di rigenerazione urbana nel territorio comunale.

Gli eventi in programma

Come previsto dal format della manifestazione, le iniziative sono organizzate da associazioni e attività commerciali del quartiere con il coordinamento e il supporto logistico del Comune. Si comincia venerdì 22 con la cena di quartiere (per prenotazioni: 335.1200921) e l’animazione alla piazzetta del bar dei Filosofi. Ricco, poi, il programma di sabato e domenica. Sono infatti tante le attività nelle ampie aree verdi del parco, come la ginnastica del risveglio alle 9 in entrambi i giorni, la biblioteca itinerante Bibliobus sabato mattina e pomeriggio, e poi un torneo amatoriale di bocce sabato e uno di basket domenica, l’apertura dello stand enogastronomico villaggio e chiosco food in entrambi i giorni dalle 17. Tra le attività di sabato 23 luglio c’è anche l’inaugurazione della mostra fotografica ‘I volti del quartiere’ con Michele Montecucco alle 17, letture e narrazioni per bambini e famiglie ‘La liberbici, una libreria a pedali’ a cura di Michele Volpi alle 18, aperitivo in piazzetta e dj set dalle 19.45. Si chiude con il concerto della Filarmonica di Pila alle 21.30. Domenica, poi, è in programma un’attività di Retake Perugia dedicata alla rigenerazione urbana alle 9.45, una pedalata nel quartiere alle 10 e la visita guidata alla chiesa Santa Maria di Colle in via Leonardo da Vinci alle 10.30. Nel pomeriggio, arteterapia nel parco alle 17, la presentazione del libro per bambini ‘Mano nella mano’ alle 17.30 e lo spettacolo ‘Giacomino e il fagiolo magico’ a cura della compagnia Tieffeu Teatro alle 18. Spazio all’approfondimento, alle 19, con ‘Senti qua’, momento voluto per riflettere su un progetto di solidarietà nel quartiere a cui interverranno Gianluca Tuteri, vicesindaco di Perugia, e gli assessori comunali Gabriele Giottoli e Margherita Scoccia. Il cartellone si chiude con le premiazioni delle varie iniziative e il concerto Outside live music alle 20.

«Riconnettere le relazioni e i rapporti tra le persone»

«Siamo particolarmente contenti – commenta l’assessore – di proseguire quest’avventura. Con ‘Madonna Alta & friends’ possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo che le persone tornassero in piazza e facessero attività di socializzazione. Adesso siamo in un altro bellissimo punto della città, un polmone verde che unisce due quartieri e tantissime persone e l’invito è sempre lo stesso a residenti e cittadini, di uscire dai palazzi e ritrovarsi insieme. Grazie a questo riusciamo a creare qualcosa anche per il futuro». Francesco Berardi, presidente dell’associazione di quartiere ‘Filosofi… Amo’ che ha coordinato l’iniziativa, è grato «della possibilità che ci viene data di organizzare eventi che richiamino la gente a socializzare. Da anni abbiamo intuito la necessità di ricreare rapporti umani e sociali veri e genuini e la assecondiamo attraverso la nostra associazione. Questo evento serve proprio per dare importanza alla nostra vocazione di riconnettere le relazioni e i rapporti tra le persone. Questo parco è il giardino del quartiere, un luogo intergenerazionale in cui si trovano dai bambini agli anziani, ognuno con il suo modo di divertirsi e di stare insieme».