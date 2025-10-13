Ben 11,2 chili tra eroina e coccina nascosti in un veicolo. Più 6 mila euro in contanti: sono stati trovati dai carabinieri della Compagnia di Perugia nella notte durante un controllo nelle aree più sensibili di Perugia. Ci sono tre arresti.

In azione i militari della stazione di Ponte San Giovanni con l’ausilio della sezione radiomobile. Nei guai tre uomini di 31, 35 e 38 di origini nigeriane, tutti sorpresi in piena notte appartati a bordo di due autovetture ferme in una via della zona Settevalli.

«Non avendo fornito plausibili spiegazioni in merito alla loro presenza a quell’ora e palesando un atteggiamento particolarmente agitato, sono stati immediatamente sottoposti a perquisizioni personale e veicolare», spiega l’Arma. Poi la scoperta della droga.

«Lo stupefacente, debitamente sequestrato, come il denaro, è stato sottoposto a specifici esami condotti dai militari specializzati del Laboratorio analisi sostanze stupefacenti – Lass – presente presso la sede del comando provinciale carabinieri di Perugia». I tre sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio in concorso. Ora sono in carcere.