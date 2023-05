Perugia per la prima volta ospita ‘I love fish’

Quattro giorni di showcooking, laboratori di cucina, incontri culturali, musica, talk show, laboratori didattici e ludici per bambini uniti da un unico filo conduttore: il pesce di lago, fiume e mare. ‘I love Fish’, la manifestazione ad ingresso libero a Pian di Massiano di Perugia (area parcheggio Minimetro), è in programma da giovedì 1° a domenica 4 giugno, dalle 11 alle 24. Un evento organizzato da Un Lab che coinvolge tante realtà associative ed economiche legate al settore ittico. Sarà presente anche un mercato dedicato con produttori di eccellenze umbre e si potranno assaggiare più di venti differenti piatti di pesce realizzati dai protagonisti di ‘I love fish’.

Enogastronomia, ecologia e turismo

«Perugia per la prima volta ospiterà una grande festa del pesce – spiegano gli organizzatori – per rivivere l’emozione dei sapori locali e tradizionali, per incontrare i protagonisti della pesca artigianale e della migliore ristorazione umbra, per parlare del futuro di fiumi, laghi e mare. Enogastronomia, ecologia e turismo si fonderanno in un unico evento che nasce per valorizzare la biodiversità ittica locale e per sensibilizzare il grande pubblico su un consumo consapevole di prodotti della pesca, in considerazione del fatto che mare, oceani, fiumi e laghi sono i micro e macrocosmi più minacciati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici in corso. ‘I love fish’ sarà anche un momento d’incontro, d’informazione e di promozione dell’imprenditoria legata alla pesca e all’allevamento di specie marine e lacustri, che valorizza pesci, come trota, storione, caviale, orate, branzini, rombi, alimentando quel legame culturale con le comunità di mare, di lago e di fiume attraverso le ricette storiche dove i pesci sono protagonisti».