Attesi da 48 ore, i temporali si sono fatti attendere nel perugino ma poi sono arrivati con tutta la loro violenza. E già si registrano i primi danni.

Pianta abbattuta

Una pianta di grosse dimensioni è caduta in strada fra Ponte Valleceppi e Villa Pitignano, bloccando il transito già congestionato di questi giorni. Da verificare se si sia trattato di un fulmine, come raccontano alcuni testimoni, o se il tronco abbia ceduto per il forte vento. Al lavoro i vigili del fuoco.