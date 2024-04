Perugia, Renato Zero protagonista al palaBarton il 29 ottobre

C’è anche il palaBarton di Perugia nel tour autunnale che vedrà protagonista Renato Zero. Il cantautore romano sarà di scena in varie parti d’Italia dal 29 settembre e fino al 10 novembre: in Umbria si esibirà martedì 29 ottobre con biglietti disponibili sul portale Vivaticket. Di seguito tutte le date.

29 settembre Milano, Forum

30 settembre Milano, Forum

5 ottobre Torino, Inalpi Arena

6 ottobre Torino, Inalpi Arena

9 ottobre Livorno, Modigliani Forum

12 ottobre Bologna, Unipol Arena

13 ottobre Bologna, Unipol Arena

16 ottobre Mantova, Pala Unical

17 ottobre Mantova, Pala Unical

26 ottobre Pesaro, Vitrifrigo Arena

29 ottobre Perugia, Pala Barton

2 novembre Eboli, Palasele

6 novembre Messina, Palarescifina

10 novembre Roma, Palazzo dello Sport