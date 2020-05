«Quella commozione dietro la mascherina»

di Fabrizio Bartoli

Lunedì, inizio di una nuova settimana.

Ma non è stato un lunedì qualsiasi: è stato un lunedì di quelli speciali.

La gente ama le domeniche, perché sono giorni di riposo, giorni di festa, i lunedì invece piacciono sempre poco a tutti. Ma dopo quasi tre mesi di domeniche, finalmente è arrivato lunedì.

Ci siamo svegliati preoccupati e pieni di dubbi: «Ma veramente si può uscire? E cosa possiamo fare? E la certificazione?».

Mia moglie mi ha proposto subito di andare dal parrucchiere… ma stranamente non per lei, per me, e vedendomi allo specchio ho poi capito che non aveva tutti i torti. La preoccupazione era ancora tanta, e ho rimandato a un altro lunedì…

«Cosa facciamo?»

«Rimaniamo a casa anche oggi?»

«No, prendiamo il cane e usciamo a respirare un po’ d’aria.»

Siamo andati al centro, la gente era poca, tutti distanti, ma con la mascherina.

«Ma era obbligatoria anche all’aperto?».

Nel dubbio che fosse ancora «domenica» decido di metterla anch’io; è caldo, la barba non aiuta, ho fame, e quando ho fame divento insopportabile, allora decidiamo di fermarci a mangiare.

«Ma dove? È tutto chiuso».

«No, aspetta, la è aperto».

Ci siamo fatti vedere da fuori del locale, ed è uscita una signora con la mascherina.

Eravamo preoccupati. Tutti. Noi e la ristoratrice. E tutti eravamo impacciati.

Ci ha messo in un tavolo isolato, all’aperto, ha disinfettato tutto, tavoli, sedie, ma le paure no, quelle erano rimaste.

Ci ha chiesto cosa volessimo mangiare, se avevamo bisogno di qualcosa, con la massima professionalità.

Poi si è sciolta e da dietro la mascherina è uscita una voce commossa, che ha confessato: «Siete i primi clienti da quasi 3 mesi».

Da quel momento ogni paura è svanita, perché abbiamo capito che volevamo tutti la stessa cosa: ricominciare, con le giuste precauzioni, ma ricominciare a vivere.

Perché finalmente è arrivato lunedì.