Perugia: Romizi ‘lancia’ la Scoccia nel pienone del Quattrotorri – Foto

LE FOTO

Pienone domenica all’hotel Quattrotorri di Corciano per la presentazione della lista ‘Fare Perugia’ che sostiene la candidatura dell’assessore comunale Margherita Scoccia – centrodestra, in quota FdI – alla carica di sindaco. La lista, oltre alla rappresentanza di Forza Italia con il coordinamento del primo cittadino Andrea Romizi, vede all’interno componenti civiche come Civici X di Andrea Fora e l’associazione Fuori Tutti del vice sindaco Tuteri e dell’assessore Giottoli. Lo slogan è ‘Il valore dei fatti’ e si punta sulla continuità politica e amministrativa con la sindacatura-Romizi.