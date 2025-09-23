di Giovanni Cardarello

Peggio non poteva andare. Il nuovo Perugia di Braglia parte con il piede sbagliato e incassa al Curi la terza sconfitta consecutiva del torneo. Va detto, ad onor del vero, che la Sambenedettese non ha fatto troppo per meritare questi tre punti, il pari per quanto visto in campo, davvero poco, era il risultato più giusto. Ma il Perugia è riuscito a fare il contrario di ogni cosa che andava fatta. Occorreva giocare con pazienza e la frenesia l’ha fatta da padrona, occorreva eseguire alcuni schemi, e se ne sono visti solo un paio, occorreva tenere i nervi saldi e, a partire da Braglia espulso al 42’ per un plateale ‘vaffa’ al direttore di gara, il nervosismo si toccava con mano. Morale della favola dopo 35 anni di digiuno la Sambenedettese espugna il campo di Perugia, un campo che ormai è terra di conquista

Il primo Grifo di schiera con la difesa a quattro, due mediani di rottura e due esterni e un sottopunta a supporto di Ogunseye. Parte meglio la Samb che al 3’ manda Konate al tiro, palla sull’esterno. Al 12’ Megelaitis prova la conclusione ma non ha fortuna. Al 14’ Orsini salva il risultato su colpo di testa di Angella. Dopo una fase di combattimento a centrocampo al 33’ Ogunseye impegna severamente Orsini. Al 42’ la prima svolta della partita, Braglia si lamenta per un fallo a centrocampo, si lascia scappare una parola di troppo e il direttore di gara lo manda negli spogliatoi con un tempo di anticipo. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nel secondo tempo dopo 15 minuti il Grifo cambia modulo e passa al 4-3-3. Ma il match resta confuso e senza grandi emozioni finché al 68’ Palladini si gioca la card del FVS per un mani in area. Gianquinto concede il rigore e Sbaffo dal dischetto è praticamente perfetto, 0-1. Al 76’ ancora pericolosa la Sambenedettese con Tosi. Ma mentre il match sembra scivolare verso una nuova sconfitta per il Grifo il migliore di questa fase stagionale, Giunti, si costruisce l’occasione per fare 1-1. All’80’ Candellori spara da lontano, palla fuori. All’84’ Candellori, a digiuno di gol da febbraio 2024, risolve una mischia sparando in rete alle spalle di Gemello. All’87’ bella punizione di Alfieri ma lontana dai pali.

Il tabellino e le pagelle

Perugia: Gemello 6; Calapai 6 (81’Tumbarello sv), Angella 6,5 (81’ Nwanege sv), Dell’Orco 6,5, Giraudo 6; Giunti 7, Megalaitis 6,5; Kanoute 6, Matos 5,5, Bacchin 5 (60’ Joselito 6); Ogunseye 5,5 (74’ Montevago sv). Allenatore: Piero Braglia 5

Sambenedettese: Orsini 6,5; Zoboletti 6,5, Pezzola 6,5, Zini 6,5, Tosi 6; Bongelli 6 (74’Alfieri sv), Candellori 7; Konate 6,5, Toure Nouhan 6 (87’ Marranzino sv), Toure Moussa 5,5 (74’Paolini sv); Sbaffo 6 (74’ Eusepi sv). Allenatore: Ottavio Palladini 6

Alfieri

Reti: 70’ Sbaffo su rigore, 77’ Giunti, 84’ Candellori

Ammoniti: Pezzola, Zini, Calapai, Moussa Toure, Megalaitis, Giunti, Tosi,

Espulsi: Braglia

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma

Assistenti: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Davide Rignanese di Rimini

Quarto uomo: Enrico Eremitaggio di Ancona

Operatore FVS: Francesco Raccanello di Viterbo