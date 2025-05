La guardia di finanza di Perugia ha trovato e sequestrato 4,6 chili di cocaina ll’interno di un’autovettura con a bordo due cittadini albanesi. Entrambi sono stati arrestati.

In azione i finanzieri del nucleo di polizia economica finanziaria di Perugia. I militari si sono insospettiti quando, in un parcheggio antistate un centro commerciale di Ponte Felcino, hanno notato un’auto con a bordo due soggetti andati subito in agitazione.

«Le attività consentivano di riscontrare che uno dei soggetti fermati era gravato da numerosi pregiudizi in materia di stupefacenti e risultava essere ricercato in Italia, in quanto destinatario di alcuni provvedimenti di cattura emessi nel 2021 dall’autorità giudiziaria perugina», spiega la finanza. In una borsa di plastica c’erano cinque panetti di cocaina per un totale di 4,6 chili.

«Il valore dello stupefacente sequestrato ammonta all’ingrosso a circa 150 mila euro e, una volta ‘tagliato’ e

immesso nelle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare oltre 500 mila euro». Ora si trovano nel carcere di Capanne a disposizione dell’autorità giudiziaria.