Perugia, sesta edizione del Love Film Festival

Presentato il programma della nuova edizione del Love Film Festival, in una versione completamente rivisitata e in chiave rotetta. L’evento, che si svolgerà alla Sala dei Notari nel centro storico di Perugia, avrà luogo nelle giornate del 13-14-15 novembre. Daniele Corvi, direttore artistico del Love film festival, ha presentato un programma ricco di eventi e iniziative, che ruotano tutte attorno alla tematica della famiglia, delle donne, nonché della cultura e del cinema. Tra i tanti ospiti pronti a salire sul palco, per la sesta edizione sono stati confermati Paolo Genovese, Vinicio Marchioni, Paolo Rossi, Marco Bocci.

