Perugia, si presenta in tribunale con un proiettile: denunciato

Si è presentato in tribunale a Perugia – sezione penale – con un proiettile. Ed è finito nei guai: un 58enne peruviano è stato denunciato dalla polizia di Stato per detenzione abusiva di munizioni.

L’allarme

L’uomo aveva fatto scattare l’allarme al metal detector e successivamente è stato sottoposto al controllo: nello zaino c’era una cartuccia per pistola, 9×21 millimetri: «Ha dichiarato – spiega la questura – di aver ricevuto la munizione da un conoscente e di averla tenuta per ricordo». Il 58enne è stato accompagnato in questura, identificato e poi denunciato. Il proiettile è stato sequestrato.