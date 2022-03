Perugia-Spal 1-1 Grifo, pari subito in 10 al 94′

La differenza fra le squadre belle e quelle vincenti sta nella capacità di cogliere le occasioni nei momenti propizi. Il Perugia evidentemente, pur essendo a tratti entusiasmante, non è ancora vincente perché dopo la vittoria di Reggio Calabria si ferma ancora – in casa, con la Spal – perdendo l’ennesima occasione per entrare in modo deciso in zona playoff, dopo la sconfitta del Frosinone. E il fatto che il pareggio dei ferraresi arrivi all’ultimo istante del recupero, in inferiorità numerica, fa capire anche come manchi anche tanta malizia, come Alvini ammette onestamente in conferenza stampa, puntando il dito non tanto sugli errori quanto sull’egoismo in fase di realizzazione.

Perugia raggiunto dalla Spal: il commento di Alvini

Le tre occasioni fallite da De Luca e quell’ultima palla…

La Spal resta in dieci nel primo tempo per un doppio giallo preso da Colombo per due entrate identiche in fase di pressing. Il gol lo segna Kouan con una bella spizzata di testa, su cross di Beghetto, inizialmente tenuto in panchina, così come Olivieri e D’Urso. Assenti Zanandrea e Carretta, nemmeno in panchina (ufficialmente per sindrome influenzale): assenze che pesano perché a metà del primo tempo si fa male Dell’Orco ed entra Curado e nel finale De Luca resta in campo nonostante fosse poco lucido, come dimostrano le tre facili occasioni fallite. A gridare vendetta però è l’ultima, non tanto per l’errore quanto per la gestione perché – a pochi secondi dalla fine – bastava portare la palla sulla bandierina per assicurarsi i tre punti. Invece, c’è la parata del portiere, che rilancia subito, innescando un clamoroso contropiede su cui Latteh Lath, solissimo in un 3 contro 2, mette alle spalle di Chichizola.

Perugia-Spal 1-1: tabellino

PERUGIA: 22 Chichizola, 5 Angella (1′ st 13 Beghetto), 8 Burrai, 9 De Luca, 10 Matos (41′ st 14 Murgia), 15 Dell’Orco (30′ pt 21 Curado), 23 Falzerano, 25 Santoro (30′ st 6 Segre), 28 Kouan, 30 Ferrarini (1′ st 11 Olivieri), 39 Sgarbi. A disp: 1 Fulignati (GK), 31 Megyeri (GK), 4 Gyabuaa, 16 Ghion, 18 D’Urso, 49 Baldi. All.: Massimiliano Alvini

SPAL: 54 Alfonso 6 Meccariello, 9 Colombo, 10 Zanellato, 17 Capradossi, 24 Dickmann, 28 Vido (1′ st 11 Melchiorri), 32 Pinato (34′ st 5 Esposito), 40 Da Riva (26′ st 29 Peda), 91 Celia, 97 D’Orazio (26′ st 99 Latte Lath). A disp: 22 Thiam (GK), 96 Abati (GK), 7 Crociata, 14 Zuculini, 16 Saiani, 19 Mora, 27 Almici, 87 Heidenreich. All.: Roberto Venturato

ARBITRO: Antonio Di Martino di Teramo (Alberto Tegoni di Milano e Valerio Colarossi di Roma 2) IV Ufficiale: Paolo Bitonti di Bologna VAR: Gianluca Aureliano di Bologna AVAR: Michele Lombardi di Brescia.

RETI: 17′ st Kouan, 49′ st Latte Lath

NOTE: serata mite. Presenti 3009 spettatori di cui 111 ospiti. Espulso al 40′ pt Colombo (S) per doppia ammonizione (fallo da tergo). Ammoniti Zanellato, Colombo, Curado, Celia, Capradossi, Burrai