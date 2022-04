Perugia, torna la grande fiera di Pasqua

di S.P.

Torna nel centro storico di Perugia la grande fiera di Pasqua. Dal 15 al 18 aprile, in piazza Italia e ai giardini Carducci, sarà possibile visitare le numerose bancarelle di prodotti artigianali e degustare prodotti tipici provenienti dalle regioni d’Italia. Presenti oltre 50 espositori selezionati da tutta Italia e dall’estero con artigianato artistico, articoli per la casa, libri, bigiotteria, piante e fiori ornamentali, abbigliamento e accessori, pelletteria, street food e una piccola selezione di prodotti francesi della Provenza. L’evento è promosso dall’associazione FareFacendo, che unisce artigiani del territorio, e dal consorzio Perugia in Centro. Ingresso libero dalle 10 alle 20, da venerdì 15 a lunedì 18 aprile.