Perugia: un pianoforte in ospedale per incentivare il benessere lavorativo

Un pianoforte nell’ingresso principale del Santa Maria della Misericordia di Perugia a disposizione di pazienti, familiari e personale. La consegna c’è stata martedì mattina grazie all’iniziativa del Comitato unico di garanzia – Cug – dell’azienda ospedaliera. Motivo? «Incentivare il benessere lavorativo, il rispetto dei principi di pari opportunità e il contrasto di ogni forma di violenza». Lo strumento è in comodato d’uso gratuito da Erreti Musica. «Si tratta di una nuova visione dell’accoglienza in ospedale che ha l’obiettivo di creare momenti di condivisione per i pazienti e i loro familiari e per i nostri dipendenti – le parole del dg Giuseppe De Filippis –, il pianoforte è a disposizione di tutti, ma dedicheremo un giorno al mese ad un momento musicale in cui si esibiranno musicisti e dipendenti dell’ospedale». La cerimonia è stata arricchita dalla jam session del dottor Luigi Gallucci (contrabbasso), della dottoressa Francesca Cencetti (pianoforte) e del medico specializzando Davide Stivalini (voce) e dall’esibizione al pianoforte del volontario del servizio civile Lorenzo Baracchi.

