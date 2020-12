Perugia, un video con la musica di Lennon per esorcizzare il Covid

Condividi questo articolo su

















I commercianti del centro storico di Perugia hanno realizzato un video sulle note di So this is Christmas – John Lennon per il prossimo Natale trasformato per l’occasione in “Siamo giunti a Natale” da Paolo Mariotti e Mauro Belia, quest’ultimo alla chitarra, su base di Stefano Tofi, musicista e fonico.

Siamo giunti a Natale

Il video – realizzato da una trentina di persone, disposte ad albero di Natale sulle scale della Vaccara – sarà lanciato nella piazze virtuali dei social che saranno girati mercoledì 9 dicembre alle 18 sulla scalinata del duomo. Tempo permettendo. Un modo per esorcizzare il Covid, per invitare le persone a raggiungere il centro ma anche un omaggio al mito di John Lennon a quarant’anni dalla morte.