Maxi vincita a Perugia con il concorso Vincicasa di lunedì. Un fortunato giocatore ha centrato un 5 ( combinazione vincente 6-8-18-25-29) dal valore di 500 mila euro come segnala Agipronews: 200 mila euro immediati in contanti ed il resto da investire per l’acquisto di una casa. La schedina è stata convalidata nella tabaccheria di via Settevalli 150.

Condividi questo articolo su