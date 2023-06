Pesca benefica per il comitato Chianelli: 2 mila euro dal ‘Trofeo di Corbara’ in ricordo di Eleonora Passagrilli

Una manifestazione di pesca sportiva a scopo benefico in favore del comitato Daniele Chianelli. L’iniziativa porta la firma dell’Asd Free Angling di Massa Martana: si tratta del ‘Trofeo di Corbara’, evento andato in atto nei giorni scorsi. Una competizione con la tecnica del carp fishing con la partecipazione di atleti da tutto il centro Italia: necessaria in tal senso la deroga concessa dalla Regione per l’autorizzazione a svolgere la pesca notturna anche al di fuori della zona prevista. Il tutto a «forte impronta ecologica in quanto prima di questo è stata organizzata anche una giornata di raccolta lungo le sponde del lago», sottolineano gli organizzatori. Il ricavato, 2 mila euro, è stato devoluto al comitato in ricordo di Eleonora Passagrilli.

