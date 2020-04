Pianeta Cospea dona ai medici di base

Una donazione di 800 mascherine FFP2 all’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Terni, per sostenere le attività dei medici di base e di chi svolge attività mediche ‘di frontiera’. Ad effettuarla è stata la società Pianeta Cospea Srl, a nome dell’amministratore delegato Alberto Giraldo, unitamente a tutti i dipendenti dell’ipermercato Spazio Conad. Un gesto con cui la società, coordinata da Pac 2000, ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti dei professionisti della sanità che operano ogni giorno in contestdi rischio e comunque in prima linea per combattere il coronavirus.

