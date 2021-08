Piazza della Meridiana: «Basta ‘incursioni’ dannose e pericolose»

C’è un certo disappunto fra i residenti di piazza della Meridiana, cuore del quartiere di borgo Rivo a Terni, per il ‘trattamento’ riservato alla piazza e alla sua pavimentazione. L’ultima segnalazione, di mercoledì mattina, è relativa al passaggio – cosa che avviene piuttosto frequentemente – di un furgone blindato nell’area pedonale. «Non c’è rispetto dei divieti – spiega un cittadino -, si mettono a rischio i bambini che giocano nella piazza e si finisce per danneggiare la pavimentazione, già in alcune parti compromessa e transennata. I rischi sono legati anche alla rottura delle mattonelle che possono diventare così molto taglienti e creare un elemento di pericolo in più per chi frequenta piazza della Meridiana. Chi deve, dal supercondominio alle forze di polizia, si attivi per evitare questo pericoloso degrado».

