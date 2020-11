‘Piazza delle mamme e dei papà’ a Terni: «Preoccupazione»

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Francesco Mazzilli in merito all’atto di indirizzo della Lega su ‘Piazza delle mamme e dei papà’

di Francesco Mazzilli

Ho accolto con interesse, ma al contempo con preoccupazione, la notizia dell’atto d’indirizzo a firma di tre consiglieri del Comune di Terni in quota Lega, il capogruppo Federico Brizi, Federico Cini e Marco Cozza, in cui si prevede l’intitolazione di un luogo di aggregazione pubblica, da chiamarsi ‘Piazza delle mamme e dei Papà’, come misura simbolica per la valorizzazione dell’istituzione famigliare. Per dare forza a questa proposta si è preso ad esempio il caso di piazza Solferino che, a detta di chi ha compilato e firmato l’atto, sarebbe stata rinominata ‘Piazza delle Bambine e dei Bambini’.

In quanto figlio di Walter Mazzilli, storico ed esperto di toponomastica di Terni, deceduto alcuni anni fa, ho tristemente constatato che la sua eredità di studio e di ricerca sembra non essere conosciuta da chi amministra la città che lui ha amato e ha contribuito a migliorare. La piazza alla quale fanno menzione i consiglieri comunali ha cambiato nome molte volte nel corso dei secoli, mio padre lo ha documentato nel suo libro ‘Da Piazza Maggiore alla Rotonda dell’Obelisco. Le vie e le piazze di Terni’, edito nel 2009 grazie al contributo della fondazione Carit.

Tuttavia la denominazione ‘Piazza dei Bambini e delle Bambine’ attribuita a ‘Piazza Solferino’ non corrisponde a un atto di alcuna giunta comunale, ma è un‘attribuzione impropria, comunemente diffusa, a seguito dell’installazione della famosa Balena concepita dall’architetto Carlo Aymonino. Vorrei citare queste parole che mio padre scrisse nel periodico Ingenium n°42 nel 1999: ‘La toponomastica è una scienza rigorosa che, se utilizzata con intelligenza, apre piacevoli e interessanti percorsi per comprendere la storia dei luoghi in cui viviamo. […] Ridare il loro nome ai luoghi, vuol dire posizionarli dentro il fluire della storia e al contempo restituire un senso alla nostra presenza’.

Con queste parole invito il consiglio comunale, al di là degli schieramenti e delle ideologie, a ripensare alla storia di Terni e al significato che diamo alla memoria collettiva seguendo un rigore logico, scientifico e che sia indice di una riscoperta delle comuni identità di ambito, storico, geografico, antropologico, senza cedere alla lusinga di motivazioni legate a un facile consenso, ma che risultano di dubbia efficacia.