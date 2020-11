Terni, ‘Piazza delle mamme e dei papà’: è polemica

«Intitolazione di un luogo pubblico alle figure materna e paterna». È l’atto di indirizzo presentato da tre consiglieri della Lega – il capogruppo Federico Brizi, Federico Cini e Marco Cozza – che sarà discusso lunedì pomeriggio in consiglio comunale a Terni. Ed ecco che scatta la polemica.

Filipponi: «Tutto ciò durante emergenza»



Il capogruppo Dem ha letto l’ordine del giorno e, tirando in ballo il coronavirus, attacca: «Durante una drammatica emergenza dovuta al diffondersi del Covid-19 (con 580 decessi registrati a livello nazionale solo in data odierna) il consiglio comunale si riunirà, udite bene, per parlare della intitolazione di un luogo pubblico alle figure materna e paterna. No, non è scherzi a parte». Un tema che fa tornare in mente lo scontro di carattere nazionale sulla dicitura ‘madre’ e ’padre’ – il leader della Lega, Matteo Salvini, da ministro dell’Interno aveva spinto per eliminare ‘genitore 1’ e ‘genitori 2’ nei documenti per i minori. Accade anche questo.

Gentiletti: «Ogni commento è superfluo»

In precedenza era stato l’esponente di Senso Civico a sottolineare la questione: «Dopo una lunga giornata, uno torna a casa, apre l’e-mail e cosa trova? L’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di lunedì. Lo scorri e, tranne un atto amministrativo in materia edilizia, tutto il resto sono atti politici, a riprova di quanto l’amministrazione non amministri questa difficilissima fase. Fra tutti gli atti di indirizzo ne spicca uno in particolare, presentato da alcuni consiglieri della Lega. L’atto ripercorre l’importanza delle figure paterna e materna, con uno stile che neanche Edoardo in ‘Natale in casa Cupiello’ avrebbe saputo immaginare per il suo Lucariello. Dice che moltissimi disagi giovanili sono dovuti alle situazioni familiari (una scoperta davvero sensazionale per il mondo della pedagogia, ne parleranno i manuali). Alla fine, il prestigioso testo prende atto che l’evoluzione tecnologica ha creato problemi ai genitori che lavorano e, con il coraggio proprio dei rivoluzionari, trova la soluzione. Chi si aspetta maggiori servizi e tutele resterà deluso. La soluzione proposta è la seguente: bisogna prendere il toro per le corna e intitolare quanto prima una piazza ‘alle mamme e ai papà’. Ogni commento è superfluo».