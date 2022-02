Piazza Grimana liberata dalle macchine. «Merito dei cittadini»

In zona Piazza Grimana, precisamente in piazzetta Puletti, di fronte alla Università per Stranieri di Perugia procedono i lavori di sistemazione dello spazio che un tempo era appannaggio degli anziani che vi si recavano per un po’ di relax, poi è stato occupato dalle macchine, con «una sosta che – si legge in una nota del gruppo Perugia, Umbria, Mondo – era prima selvaggia, poi consentita».

Le persone possono tornare a incontrarsi

«Ora, finalmente, ci auguriamo protetto dai colonnini di travertino e dalla bella catena in ferro battuto inizio ‘900 che c’era, quello slargo tornerà a svolgere la sua funzione a disposizione di chi vorrà tornare ad approfittarne per riposare, chiacchierare, darsi un appuntamento, flirtare. Non più gli anziani di prima, purtroppo, perché con loro gli anni che passano, l’impossibilità di non poterlo più utilizzare, le successive paure causate dal covid sono stati severi».

«È merito di noi cittadini»

«Tra poco sindaco, assessori taglieranno il nastro accompagnati dalla metaforica fanfara di battimani, ringraziamenti, articoli di giornali e media – scrivono ancora – quasi tutte e tutti dimentichi del fatto che se quello spazio come altri, pensiamo alle piazze di Monteluce e sant’Agostino e alla piazzetta Santo Stefano, sono tornati ad essere protetti dalla sosta selvaggia e resi di nuovo pubblici è merito di una parte di cittadine e cittadini che con tenacia, costanza, rabbia hanno denunciato il malcostume imperante del parcheggio abusivo senza cedere allo sconforto nel constatare il disinteresse dell’amministrazione comunale, autorità, vigili urbani, gran parte dei media di fronte alle loro costanti pubbliche denunce».