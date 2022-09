Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, è giunta giovedì pomeriggio a Perugia per l’iniziativa elettorale organizzata in piazza IV Novembre – inizialmente prevista al Barton Park – in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Piazza gremita, tanti esponenti politici – anche la presidente della Regione Donatella Tesei (Lega) – e bandiere per ‘spingere’ il partito che, secondo gli ultimi sondaggi, è stimato attorno al 24%.

