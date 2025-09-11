Il memorial D’Aloja, manifestazione internazionale di canottaggio, si diputerà il prossimo mese di ottobre a Piediluco. A renderlo noto è il Comune di Terni in una nota che fa seguito agli incontri avvenuti in questi giorni.

Mercoledì sera – ricostrisce palazzo Spada – il presidente nazionale del Coni, Luciano Bonfiglio, insieme al presidente della Federazione italiana canottaggio, Davide Tizzano, ha fatto visita agli azzurri di canottaggio in ritiro al centro federale di Piediluco. A margine, si è svolta una riunione tecnica tra i vertici sportivi e il Comune di Terni.

L’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Maggi, ha ricordato come la struttura sia da oltre un anno «interessata da un ampio intervento di ammodernamento del valore di circa 4,5 milioni di euro, coordinato dal Comune e affidato alla ditta Tecton srl di Rieti». I lavori, ha spiegato l’assessore, «sono ormai nella fase conclusiva e si prevede di terminarli entro dicembre 2025».

Nell’incontro è stata sottolineata la necessità di «procedere con un bando pubblico per l’affidamento della gestione del centro federale, così da garantire una conduzione stabile e trasparente». L’obiettivo è quello di «valorizzare una struttura che, una volta completati i lavori, sarà tra le più moderne d’Europa, sia per la logistica sia per le caratteristiche del bacino di allenamento».

Il centro federale di Piediluco, da sempre fucina di campioni e punto di riferimento per il canottaggio azzurro, si prepara dunque a una nuova fase. In quest’ottica, è stato deciso che «nel mese di ottobre 2025, con data ancora da definire, verrà disputato il memorial D’Aloja, importante manifestazione internazionale che porterà nuovamente atleti e pubblico sulle rive del lago ternano».