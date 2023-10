Piediluco e Terni: gioia per la nascita della piccola Sofia

Festa in casa ‘Baraonda’ e ‘La magia del Lago’, due noti locali di Piediluco (Terni), ma soprattutto festa in casa Bedini-Grammatica per la nascita di Sofia, primogenita di Danilo Bedini e di Giulia Grammatica, titolari dei due esercizi sulle sponde del lago ternano. La piccola Sofia è venuta al mondo lunedì alle 19.50 all’ospedale di Terni e in tanti hanno voluto testimoniare il proprio affetto e la gioia ai due neo-genitori. A partire dai nonni e dagli zii, raggianti per la nuova arrivata che gode di ottima salute.

