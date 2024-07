Piediluco: ‘Festa delle Acque’ senza fuochi. Il ‘no’ della Regione arriva in extremis

Tutto pronto per il secondo ed ultimo weekend della ‘Festa delle Acque 2024’ in quel di Piediluco (Terni): tanti eventi ma non i tradizionali fuochi di artificio sul lago. A spiegare i motivi è la Pro loco di Piediluco in una nota.

«Grande è il fermento per le tante iniziative previste per il 5, 6 e 7 luglio, come l’intervista al fotoreporter di guerra premiato a livello internazionale dall’Unicef Alessio Romenzi, il concerto swing di Easy Peasy, il trekking presso le miniere di Buonacquisto, la Terni Jazz Orchestra Street Band, lo street food, l’immancabile sfilata delle barche allegoriche, aperta a sua volta dalla sfilata delle barche a vela illuminate e tante altre». (LEGGI IL PROGRAMMA COMPLETO – .PDF)

Poi la questione-fuochi: «I volontari della Pro loco di Piediluco continuano incessantemente il lavoro con entusiasmo e dedizione, nonostante non manchino gli intoppi. Lo spettacolo pirotecnico inserito nel programma per sabato 6 luglio, infatti, non ha incontrato la necessaria completa autorizzazione regionale». E la Pro loco la spiega così: «Dal momento della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, presentata alla Regione in data 28 aprile 2024, è entrata in vigore una circolare del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – protocollo numero 0078952 del 29 aprile 2024 – che ha inasprito le misure di salvaguardia della fauna e della flora nel periodo di riproduzione degli uccelli delle zone a protezione speciale, quale è il lago di Piediluco. La suddetta circolare – prosegue la nota – ha richiesto una serie di integrazioni e di approfondimenti, in merito ai quali la Pro loco ha prontamente dato riscontro, rivolgendosi anche a un naturalista ornitologo che ha prodotto una specifica relazione».

«La risposta definitiva da parte della Regione Umbria è arrivata il 3 luglio con determinazione dirigenziale numero 7210 avente ad oggetto la valutazione di incidenza Festa della Acque 2024 che stabilisce che siano impiegati esclusivamente i ‘fuochi d’artificio Cat. F2 ai sensi del D. Lgs. N. 123/2015 che presentano un basso livello di rumorosità’. La ditta pirotecnica specializzata già ingaggiata dalla Pro loco ha tuttavia comunicato in via ufficiale che con tale tipologia di fuochi d’artificio non può realizzarsi lo spettacolo pirotecnico come da tradizione, in quanto equiparabili a quelli utilizzabili a capodanno. Nonostante il dispiacere – conclude la Pro loco di Piediluco – la festa continua, forte dei tanti eventi organizzati».