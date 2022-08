Piediluco, festa Madonna dell’Eco: processione sul lago

Tutto pronto a Piediluco per l’appuntamento più rilevante della festa della Madonna dell’Eco. Lunedì sera, nel giorno di Ferragosto, alle 21 scatterà la consueta processione con la statua di Maria: sarà imbarcata per percorrere il lago e, infine, sbarcare nella zona dei pontili sotto i giardini dedicati a don Mario Baciarelli. «Chi vorrà – specifica la diocesi – accompagnare la statua sul lago, è invitato a organizzarsi autonomamente con imbarcazioni private o pubbliche. Tutti i parrocchiani sono invitati ad addobbare il percorso della processione con ceri, bandiere, lanterne cinesi, lumini, luminarie». Partenza fissata dalla chiesa verso la porta ternana. Sabato mattina c’era stata la processione lungo il sentiero per la celebrazione della messa ai piedi della statua della Madonna, sul monte Caperno: misura due metri di altezza per un peso di oltre dodici quintali.

Condividi questo articolo su