Piediluco, la Pro loco dona mascherine

Solidarietà a Piediluco in tempo di Covid. In campo c’è la Pro loco: «L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e il conseguente isolamento sociale – riporta la nota dell’associazione – rappresentano un periodo molto delicato, mai affrontato fino ad ora, con inevitabili ripercussioni a livello turistico. La Pro loco di Piediluco per dare il proprio contributo e sostegno alla comunità piedilucana per il fronteggiamento di questa emergenza sanitaria ha acquistato un quantitativo di 400 mascherine per il valore di mille euro che sta donando in questi giorni agli abitanti del paese. Un piccolo gesto, un abbraccio simbolico per far sentire la nostra vicinanza e alimentare lo spirito di solidarietà con cui intendiamo contraddistinguerci, consapevoli che saranno ancora maggiori gli sforzi che dovremo fare per sostenere il nostro territorio. È il momento della collaborazione, perché solo restando uniti, anche se distanti, mettendo in campo la parte migliore di tutti riusciremo ad attraversare questo difficile periodo. Siamo convinti, infatti, che, oggi più che mai, sia necessario continuare ad impegnarci attivamente nella promozione del nostro territorio, a dare visibilità alla passione e all’impegno che mettiamo per valorizzare il paese di Piediluco, affinché sia sempre più accogliente, conosciuto e apprezzato non solo a livello locale».

