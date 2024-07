Pink Floyd: il concerto-tributo di Acquasparta è un successo

LE FOTO

Un successo importante, giunto sulla scia di altri ottenuti nei teatri all’aperto e ‘indoor’ dell’Umbria. È stato un po’ il concerto (o per meglio dire, lo spettacolo) ‘della consacrazione’, se mai ce ne era bisogno, per il Collettivo MusicaTeatro 1971, sabato sera in quel di Acquasparta. In una gremita piazza Federico Cesi la band, accompagnata dall’estro teatrale e narrativo di Stefano de Majo, ha conquistato il pubblico con ‘From The Dark Side of the Moon a The Wall’, evento interamente dedicato ai leggendari Pink Floyd. Musica di qualità da parte della band guidata dal bassista Paolo Scappiti, lungo un percorso arricchito dall’estro dello storyteller de Majo. Ora per il gruppo, giunto ai livelli delle più note cover band nazionali, si prospettano nuovi orizzoni e obiettivi. Sul palcoscenico, oltre ai citati, c’erano Emanuele Cordeschi (voce), Alberto Cipolla (voce), Andrea Dominici (voce), Andrea Guerini (voce), Tonino Cuzzucoli (voce), Sara Valloscuro e Marialuna Cipolla (cori), Michele Cricco (chitarra), Valerio Conti (chitarra), Claudio Baccani (chitarra), Gianpaolo Ionni (tastiere), Cristian Susanna (tastiere), Mirko Brizzi (batteria), Manuel Trotti (sax)