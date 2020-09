Pissignano al centro della passione per l’antiquariato

di A.B.

Nel rispetto delle regole dettate dall’emergenza coronavirus, è tornato a Pissignano (Campello sul Clitunno) uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati dell’oggettistica antica e dai collezionisti del centro Italia: il mercato dell’antiquariato, dell’usato e del collezionismo. Per la sua importanza e grandezza, è stata stimata essere la quara fiera d’Italia di questo genere. Lungo la via Flaminia, il mercatino ha ospitato più di 300 espositori. Un vero e proprio salto nel passato, quello che si può vivere camminando all’interno del mercato, dove trovare e acquistare migliaia di articoli storici e reperti di ogni epoca.

Cosa trovare

A partire dai mobili antichi, alle tante proposte di porcellana, ceramica e argento. Dagli utensili dei mestieri e delle arti passate, agli innumerevoli oggetti per la casa, come lampade, libri e soprammobili. Per i più fanatici del collezionismo il luogo ideale per andare alla ricerca dei più svariati francobolli, cartoline e memorabilia di ogni genere. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 4 ottobre.