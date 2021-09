Plastic Free, pulizie al lago di Corbara

Un appuntamento nazionale per pulire parchi, fiumi, città e anche spiagge. Protagonista domenica 26 ottobre l’associazione Plastic Free onlus in collaborazione con Gls, impegnata in tutta Italia con diverse iniziative: nella provincia di Terni è prevista a Baschi, nell’orvietano.

In contemporanea

Sono oltre 330 gli appuntamenti fissati in contemporanea: «Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica – viene sottolineato – è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza 2 eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio». Viene stimata una partecipazione di oltre 30 mila volontari.

In Umbria

A Baschi ci sarà la pulizia sulle sponde del lago di Corbara con ritrovo alle 9 al parcheggio di Coscetta per chi arriva da Orvieto e al punto ritrovo dei pescatori all’abbazia di San Gemini di Massa per chi giunge direttamente da Baschi. L’iniziativa andrà avanti per circa tre ore: «L’obiettivo sarà pulire e raccogliere quanti più rifiuti possibili. Per qualsiasi dubbio è possibile contattare il referente dell’evento Elena Franceschini al numero 327 3688469 oppure inviando un semplice WhatsApp». La partecipazione è gratuita: basterà andare sul portale https://www.plasticfreeonlus.it/calendario-eventi/ e registrarsi.