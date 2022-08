Pnrr Terni, area contabile: in quasi 400 ammessi per i 14 posti a disposizione

Era attesa una massiccia partecipazione e così è stato. In Comune a Terni sta andando avanti l’iter per l’assunzione a tempo pieno e determinato di diverse figure nell’ambito dell’attuazione del Pnrr: tra i concorsi attivi c’è quello per sette istruttori amministrativi e contabili di categoria C e altrettanti coordinatori contabili di categoria. Gli ammessi alla prova scritta sono quasi 400 in combinata.

L’elenco degli ammessi alla procedura per l’assunzione – per un periodo massimo di 36 mesi – degli istruttori amministrativi e contabili di categoria C è di 325 persone: vuol dire che, al termine delle varie prove, uscirà vincitore il 2,1% sul totale. Storia diversa per i coordinatori: in questo caso il via libera è per 71 candidati e l’assunzione arriverà per il 9,85% di loro. «Qualora il numero dei candidati ammessi con riserva sia tale da non consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi, l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sottoporre i candidati a una prova preselettiva consistente nella soluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di quesiti a risposta multipla, basati sulle materie oggetto delle prove d’esame, sulla preparazione generale nonché sulla soluzione di problemi in base al ragionamento logico. Saranno ammessi a sostenere le successive prove d’esame, i candidati classificatisi entro i primi 80 posti della graduatoria di merito formulata all’esito della prova preselettiva, nonché quelli eventualmente pari merito al 80° posto», si legge nel bando di concorso. Ciò avverrà dunque per gli istruttori amministrativi.