Pnrr Terni, ‘Casa delle musiche’: appalto alla The New Picture. Il ribasso sfiora il 20%

di S.F.

Soccorso istruttorio, verifiche positive e proposta di aggiudicazione chiusa. Tre ammissioni e via libera per la The New Picture sas: salvo sorprese – ora scattano i check dei requisit, quindi la firma sull’efficacia – sarà la ditta ternana ad occuparsi della complessa riqualificazione della ‘Casa delle musiche’ di via Cadore, nel quartiere di borgo Bovio a Terni. L’importo a base d’asta era di poco superiore ai 500 mila euro (edilizia, adeguamento antincendio ed impiantistica) e la ditta ternana si è imposta offrendo un ribasso del 18,971%. Niente da fare per le altre due società su quindici che avevano risposto all’invito del Comune, vale a dire la Cogem srl di Massa Martana e Pernazza Group di Narni Scalo. Il semaforo verde è arrivato al IV piano del ‘Pentagono’, dove ha stanza il responsabile unico del procedimento Matteo Bongarzone. Il quadro economico complessivo è invece di 650 mila euro ed è legato al Pnrr. Durata? La stima è di 152 giorni dal verbale di consegna, prevista al momento per marzo 2023.