Pnrr Terni, ciclabile Rivo-Bramante: resta solo una società

di S.F.

Dai quattro che avevano richiesto di essere invitati nella fase di manifestazione d’interesse ad un’unica società rimasta in lizza. Resta in piedi solo un operatore economico per l’appalto integrato da 1 milione di euro – quadro economico – e base d’asta di poco superiore ai 700 mila euro legato alla realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra via Bramante e via Ialenti, a borgo Rivo: c’è l’ammissione dopo la valutazione della busta amministrativa, ora tocca alla commissione esaminatrice. Tutto in mano al dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini, Maurizio Poncia, Stefano Carloni e Luana Bonaccini, quest’ultima in qualità di segretario verbalizzante. In ballo c’è sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dell’opera. Niente nomi per ora: «La ragione sociale dell’operatore economico rimane segretato fino alla conclusione dell’esame dell’offerta tecnica». Da quanto si apprende si tratterebbe di una ditta ternana. Vedremo. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa.