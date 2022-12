Pnrr Terni, teatro Secci: appalto da oltre 230 mila euro alla Sitecna di Napoli

di S.F.

La Sitecna srl di Napoli. Questa la società che si occuperà della riqualificazione energetica del teatro Secci per un importo – oltre Iva del 10% – di 236.479 euro: c’è l’aggiudicazione dell’appalto da parte del Comune di Terni. L’intervento rientra anche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il quadro economico

Il quadro economico complessivo dell’operazione è di 348 mila euro per via dell’aumento dei fondi a disposizione grazie al Pnrr (288 mila euro, c’è poi il cofinanziamento comunale a coprire il resto). Il progetto esecutivo era stato approvato a marzo per 300 mila euro: mirino sul restyling energetico con involucro esterno e sostituzione della centrale termica. Le imprese sorteggiate invitate sono state dieci, vale a dire Consorzio Caiec, Di.Gi.All., Edilbenincasa, Impresud, Loris Costruzioni, NG Costruzioni ed Impianti, Opera, Sitecna, Sud service, Ventra A e solo cinque hanno presentato l’offerta. A spuntarla con un ribasso del 15,21% è stata la società campana. Ad occuparsi dell’iter è il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Nazareno Claudiani.