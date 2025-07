Tutto pronto agli impianti sportivi di Poggio di Otricoli per la finale della prima ‘Poggio League’, torneo di calcio a cinque organizzato dal Green Bar. Fischio di inizio domenica 27 luglio alle ore 21 per il match fra Santa Maria e Lecchia: non solo sport, ma anche intrattenimento con la musica del dj-set e pianobar, oltre a food&drink firmato Green Bar. Il torneo ha riscontrato un ottimo successo organizzativo e di partecipazione: iniziativa senz’altro da replicare in futuro, nel segno dell’amicizia.

