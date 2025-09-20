Servizio scuolabus, problemi a Polino. A metterli in evidenza è il capogruppo di minoranza Gianluca Matteucci: «Gli studenti rimangono a piedi».

Ad esporsi è il gruppo ‘Noi per Polino’: «L’anno scolastico è iniziato da sei giorni, ma gli studenti della scuola dell’obbligo, ancora non hanno a disposizione il servizio di scuolabus. Come gruppo di minoranza ‘Noi per Polino’, mercoledì mattina abbiamo inviato una richiesta di chiarimenti urgenti in merito a questo disservizio. A distanza di 72 ore non abbiamo ricevuto nessuna risposta ufficiale ne informale. Soltanto stamattina che il sindaco – prosegue – si sta attivando per risolvere il problema che lui, concretamente, ha generato».

Di mezzo anche l’appalto: «Nello specifico chiedevamo di conoscere i motivi per cui il Comune non avesse partecipato al bando per il trasporto degli studenti. Inoltre chiedevamo per quanto tempo sarebbe durata questa criticità e se nel frattempo, ci fossero delle soluzioni alternative per alleviare il disagio delle famiglie che sono costrette a portare e a riprendere i propri figli. Questo disservizio, insieme ad altri, alimentano – conclude – purtroppo lo spopolamento dei piccoli borghi. Dal sindaco (che è anche coordinatore per i piccoli Comuni dell’ Anci) ci aspettiamo una soluzione rapida e definitiva. «Oltre al problema sociale c’è anche un problema politico: l’assessore di riferimento ha condiviso questa scelta? I consiglieri di maggioranza sono consapevoli del problema che stanno procurando ai propri cittadini? Rimaniamo in fiduciosa attesa».