Polizia di Stato Terni, ecco i rinforzi: sei nuovi agenti

Rinforzi per la polizia di Stato di Terni ed il commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto. In organico ci sono sette nuovi agenti come rende noto la questura: sei assegnati a quest’ultima ed il settimo per Orvieto.

Le nomine

Tra i sei per Terni due sono di nuova nomina: arrivano dalla scuola di Caserta alla fine del 216° corso allievi agenti. «Verranno assegnati – spiegano dalla questura – come agenti in prova all’ufficio prevenzione generale e soccorso èubblico per due mesi. Tutti gli altri provengono dalla questura di Roma con il grado di assistenti capo; arriva invece da Milano il collega che andrà ad Orvieto». Per tutti ci sono gli auguri del questore Bruno Failla.