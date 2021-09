Polizia Locale Terni, arriva ‘FindMyLost’ per 15 mila euro

di S.F.

La creazione di una pagina web per offrire un servizio di riconoscimento di biciclette trovate sul territorio e oggetti smarriti con l’obiettivo di aumentare il tasso di restituzione. C’è questa motivazione dietro l’investimento da poco meno di 15 mila euro di palazzo Spada per ‘FindMyLost’, la piattaforma web messa a disposizione dalla società privata di Milano per la gestione del Lost Property: c’è il via libera della direzione polizia Locale di Terni – se ne occupano la responsabile Manuela Schibeci e la comandante Gioconda Sassi – con un affidamento diretto.

Il perché

In definitiva una digitalizzazione – il mini contributo arriva dalla Regione – per cercare di favorire la restituzione degli oggetti rinvenuti ai proprietari: prevista inoltre la creazione di un registro online per la registrazione del materiale trovato, tutto a cura della polizia Locale. Il contratto ha validità triennale e l’effettiva entrata in funzione è stimata entro il termine del 2021: una sorta di punto d’incontro in rete – si legge nel portale ufficiale della società – tra chi ha perso un oggetto e chi l’ha ritrovato.