Il commissario capo della polizia di Stato Lorenzo Lucattoni è il nuovo dirigente della squadra Mobile di Terni. Lucattoni prende il posto del vice questore Marco Colurci che assume le funzioni di capo di Gabinetto della Questura, continuando a svolgere anche le funzioni di dirigente della Digos.

Il 28enne Lorenzo Lucattoni è nato a Roma e, dopo essersi laureato con lode all’università di Roma Tre, è entrato nelle fila della polizia di Stato vincendo il concorso per funzionari. Il suo primo incarico è stato alla questura di Genova presso l’Upgsp, dedicandosi in particolare alla squadra Volanti ed evidenziandosi per i risultati raggiunti. Il nuovo dirigente è stato accolto dal questore Luigi Mangino, che gli ha formulato i migliori auguri di buon lavoro.