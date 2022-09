Poliziotti aiutano turista infortunata ed evitano la multa al marito

Sabato mattina gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Foligno sono stati avvicinati in piazza della Repubblica da un passante che chiedeva aiuto per la presenza di una donna che, caduta poco prima, aveva difficoltà a ritornare nel luogo dove aveva parcheggiato la propria auto. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato la signora che ha raccontato di essere arrivata a Foligno con il marito per una visita alla città. Durante la passeggiata, si era però fatta male alla caviglia e non riusciva più a camminare. Il marito ha poi precisato agli agenti che, essendo la zona chiusa al traffico, aveva il timore di portare l’auto in quella strada per via della possibile multa. Vista la situazione, gli operatori hanno aiutato la signora a salire sulla volante e, in compagnia del marito, l’hanno accompagnata al parcheggio per riprendere l’auto.

Condividi questo articolo su