Polo universitario, a Terni nuovi servizi per gli studenti

Il punto immatricolazioni, istituito dall’Università degli Studi di Perugia presso i locali dell’ex Foresteria in corso Tacito in collaborazione con il Comune di Terni, è un servizio per agevolare i ragazzi nella scelta del corso di studio e per aiutarli nelle procedure di immatricolazione. Questo servizio è svolto tutte le mattine del lunedì, mercoledì e venerdì dal personale dell’Ateneo, coadiuvato da studenti dei corsi di studi che hanno sede a Terni.

Informazioni sull’offerta formativa

«Su proposta dei docenti di ingegneria del Polo scientifico didattico di Terni – spiega il direttore Stefano Brancorsini – il punto di immatricolazione sarà aperto anche nel pomeriggio di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19 dove i giovani potranno avere informazioni sull’offerta formativa, sugli insegnamenti e sulle prospettive di lavoro dei corsi di studi che afferiscono al Polo universitario ternano. Le informazioni saranno date direttamente dai docenti che svolgono attività didattica e di ricerca presso tutte le strutture universitarie ternane e che si sono gentilmente messi a disposizione. Questa iniziativa prende avvio a partire da mercoledì 14 ottobre alle 17 con un professore del corso di laurea in ingegneria industriale che ha sede presso le strutture di Pentima. Presso l’ex Foresteria saranno esposti gli orari ed i docenti anche di altri corsi di laurea che saranno presenti nei giorni a seguire».