di Giovanni Cardarello

Dieci giorni fa una partita del genere il Perugia l’avrebbe persa. Partiamo da qui, da questa considerazione, per analizzare quello che è successo all’Ettore Mannucci di Pontedera nel match valido per la dodicesima giornata del girone B della serie C. Una gara, peraltro, condizionata dalla pioggia caduta, torrenziale, nel corso del primo tempo.

Una partita che il Perugia ha rischiato due volte di perdere ma che alla fine ha anche rischiato di vincere. È finita 2-2, un risultato che sicuramente fa morale e che al tempo stesso muove la classifica, permettendo al Grifo di agganciare la Torres ‘lasciandola’, per maggior numero di gol segnati con la stessa differenza reti, al penultimo posto. E’ la prima volta da diverse settimane che la squadra biancorossa esce dalla zona retrocessione diretta.

Un Perugia che, tutto sommato, tiene il campo, gioca con ordine, produce in attacco e subisce reti solo per due prodezze degli uomini migliori del Pontedera. La sensazione è che la squadra di Giovanni Tedesco non sia ancora guarita ma che sia stata individuata la terapia giusta

La cronaca

La prima occasione è per il Perugia che al 3’ con Montevago sfiora il vantaggio. Al 17’ ancora Grifo pericoloso con Manzari. Il tiro è secco ma centrale. Un minuto dopo replica Vitali che sfiora il palo con una bella conclusione. Tra il 28’ e il 30’ occasioni per Montevago e Manfredonia. Nel primo caso palla di poco a lato, nel secondo è bravo Gemello a sventare la minaccia. Ma al 33’ padroni di casa avanti. Azione solitaria di Vitali, Riccardi e Angella non chiudono a dovere e l’attaccante dei toscani segna con un bel tiro sotto la traversa. Il Perugia però non si disunisce e al 41’ con un colpo di testa di Giraudo su calcio d’angolo trova il pari. Risultato con cui i 22 in campo vanno a bere un thé caldo.

La ripresa ricalca il tema tattico della prima frazione e, come nel primo tempo, è il Pontedera a segnare per primo. È l’imprendibile Landinetti, il migliore in campo, a centrare l’incrocio dei pali con un tiro a giro potente e preciso. Ma come nel primo tempo il Grifo pareggia su azione d’angolo. Stavolta Manzari fa una magia, tira direttamente in porta e batte Biagini, assolutamente rivedibile nell’occasione. Nel finale il Perugia tenta di incassare l’intera posta, ci va anche vicino con Montevago, Bartolomei e Manzari. E poi in pieno recupero la possibile svolta. Giardino cade in area, Andrea Terribile di Bassano del Grappa fischia il rigore. Ma Menichini si gioca la carta FVS e riesce nell’intento di far revocare la decisione. Dopo sei minuti di recupero il match finisce: Pontedera-Perugia 2-2.

Pontedera-Perugia, tabellino e pagelle

Pontedera: Biagini 5; Perretta 5.5, Corradini 5,5, Pretato 5,5, Migliardi 6 (90’Cerretti sv); Manfredonia 6, Ladinetti 7,5; Vitali 7, Faggi 6, Nabian 5,5 (73’ Polizzi sv); Andolfi 5 (67’Battimelli 5,5). Allenatore: Leonardo Menichini 6

Perugia: Gemello 6,5; Tozzuolo 6, Riccardi 5,5, Angella 5,5, Giraudo 7; Giunti 5,5 (59’Torrasi 6), Bartolomei 6, Megelaitis 6; Manzari 6,5 (4’Joselito sv), Montevago 6,5 (83’Giardino sv), Kanoute 5 (59’Bacchin 6) Allenatore: Giovanni Tedesco 6

Reti: 33’ Vitali; 41’ Giraudo; 56’ Landinetti; 69’ Manzari;

Ammoniti: Megelaitis, Giunti, Montevago, Battimelli; Tozzuolo

Espulsi: –

Arbitro: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

Assistenti: Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia.

Quarto ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.

Operatore FVS : Cristiano Pelosi di Ercolano.