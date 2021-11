Un uomo di 88 anni, disperso a Porano (Terni) in località Boccetta e le cui ricerche erano scattate intorno alle ore 20 di sabato, è stato ritrovato intorno alla mezzanotte dai familiari, supportati dai vigili del fuoco di Orvieto, dalle unità cinofile del 115 e dal Tas (topografia applicata al soccorso) della centrale di Terni. L’anziano, infreddolito ma in buone condizioni di salute, è stato preso in carico dal 118 per gli accertamenti medici necessari.

Condividi questo articolo su