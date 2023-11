Porano si avvicina al Natale a suon di eventi

Cominciano in concomitanza con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il prossimo 25 novembre, le festività natalizie a Porano. «Sarà un programma ricco di eventi – annuncia il sindaco Marco Conticelli – che andrà avanti fino al 7 gennaio con il concerto di chiusura al teatro Santa Cristina della scuola di musica ‘Adriano Casasole’ di Orvieto. Una serie di appuntamenti – prosegue il sindaco – che vedono coinvolte l’amministrazione comunale e varie associazioni per promuovere la cultura e le tradizioni natalizie del territorio. La sinergia e la partecipazione di associazioni e istituzioni nell’organizzazione degli eventi natalizi – prosegue Conticelli – rappresenta un valore aggiunto significativo che conferma la ritrovata volontà dopo il lungo periodo emergenziale, di promuovere il territorio offrendo momenti di cultura, di solidarietà e di tradizione».

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne il Comune di Porano e l’associazione Lettori Portatili organizzano in sala consiliare la presentazione del libro ‘Violate. Sessismo e cultura dello stupro’. La sociologa Graziella Priulla analizzerà la situazione attraverso dati, studi scientifici, fatti di cronaca e social. Di seguito il comunicato dell’amministrazione: «Il mese di dicembre si aprirà con un appuntamento di rilievo che riguarderà il mondo degli Etruschi con la partecipazione della dottoressa Francesca Romana Rocchini e dell’archeologo Claudio Bizzarri presso la sala consiliare. Domenica 3 dicembre torna al teatro Santa Cristina la Fita Umbria – Federazione italiana teatro amatoriale – con una serata di monologhi al termine della quale sarà premiato il miglior monologhista».

Il centro storico di Porano ospiterà dall’8 al 10 dicembre ‘Borgo in Festa di Babbo Natale’, una manifestazione entrata ormai nella tradizione del comprensorio orvietano organizzata dalla Pro loco di Porano, con mercatini, accensione dell’albero di Natale e molto altro. Ancora il teatro Santa Cristina sarà protagonista il 16 dicembre con uno spettacolo organizzato da Oltre Le Nuvole per Roberta, un’associazione di Porano nata nel ricordo di Roberta Trucca con lo scopo di raccogliere fondi per iniziative di carattere sociale e sanitario. Protagonista sarà il collaudato Duo Back&Jack con il suo umorismo e tanta simpatia.

Il 23 dicembre sempre al Santa Cristina un altro appuntamento di rilievo con il ritorno dell’orchestra Calamani, protagonista da anni del Festival della Piana del Cavaliere che si svolge ad Orvieto. L’orchestra si esibirà in un concerto d’archi con solista. Il tradizionale presepe vivente ritorna nell’atmosfera incantata del borgo storico. Grazie alla creazione degli Amici del presepe vivente di Porano, le viuzze del borgo, nel pomeriggio del giorno di Natale, riproporranno le scene della natività con l’ambientazione dell’epoca.

Appuntamento per bambini e famiglie il 6 gennaio presso la sala Malerba dalle ore 16 con ‘Viva, viva la Befana’, pomeriggio di giochi e musica organizzato dal comitato festeggiamenti Madonna della Pace. Come anticipato, il cartellone natalizio si chiuderà il 7 gennaio quando il teatro Santa Cristina ospiterà il concerto della scuola di musica ‘Casasole’ di Orvieto e uno spettacolo dei ragazzi che da ottobre a dicembre hanno frequentato il laboratorio teatrale tenuto da Felicita Farina.