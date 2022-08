Porano, si era allontanato da casa: ritrovato l’84enne

Sono andate avanti per più di 5 ore le ricerche di Pasquale Baciarello, che dalle 14 di domenica si era allontanato da casa, in largo Cavalieri di Vittorio Veneto a Porano, e non si era più visto tornare. Fortunatamente nel tardo pomeriggio lo hanno trovato gli uomini del Soccorso alpino e speleologico e della Protezione civile.

VIDEO

Il Sasu in soccorso

Le ricerche

I carabinieri avevano spiegato che l’84enne, in casa con la moglie a guardare la televisione, le avrebbe detto che doveva andare in bagno. Non vedendolo tornare e sentendo dei rumori provenire dal bagno la donna era andata a cercarlo e si era accorta che Pasquale era uscito dalla finestra. Corsa fuori lo aveva trovato nelle immediate vicinanze di casa e aveva cercato di riportarlo in casa, ma lui non ne voleva sapere. A quel punto la donna aveva dato l’allarme al figlio attivando le ricerche da parte dei carabinieri, dei vigili del fuoco, della Protezione civile e del Sasu.