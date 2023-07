Portafogli sparito ma sul telefono le arriva l’sms di un acquisto: l’indagine va a segno

Il portafogli le era sparito mentre si trovava in un locale pubblico di Città di Castello (Perugia) e il giorno dopo le è arrivato sul telefono cellulare un sms relativo ad un pagamento effettuato con la sua carta di credito, presso uno studio fotografico tifernate. Così la donna è andata dalla polizia a denunciare tutto. Grazie alle informazioni disponibili, gli agenti del commissariato di Città di Castello hanno raggiunto lo studio fotografico in questione e acquisito, dal titolare, la foto sviluppata da colui che aveva effettuato il pagamento. Si trattava di un 21enne straniero, poi individuato e denunciato a piede libero per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

