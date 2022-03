Positivo, fa il tampone con i documenti di un amico per fargli ottenere il green pass

Nonostante fosse positivo al Covid-19, ha violato la quarantena andando in farmacia – con documenti di identità di un conoscente -, cercando di effettuare il tampone. Obiettivo: far ottenere il green pass a colui che gli aveva ‘prestato’ il documento, in quanto sprovvisto della certificazione verde. Il fatto – tanto curioso quanto pericoloso – è accaduto a Spoleto e, scoperto dai carabinieri, ha portato alla denuncia del soggetto positivo al virus. Contestata non solo la violazione della quarantena, ma anche la sostituzione di persona.

