Post Covid: Magione, riapre l’autodromo

Sarà un ritorno alla grande, il prossimo 28 Giugno, all’Autodromo dell’Umbria. Un ritorno che spezzerà il lungo silenzio dei motori causato dalla triste situazione che ha colpito l’Italia e poi il mondo intero, causando decine di migliaia di morti e lo stop di moltissime attività lavorative, la pandemia da Coronavirus. Ma, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dai decreti straordinari emessi in queste settimane dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è notizia degli ultimi giorni che alcune tipologie di manifestazioni sportive potranno ripartire. Tra queste, rientrano anche le competizioni automobilistiche: infatti l’Autodromo dell’Umbria conferma a tutti i piloti, i team e i preparatori che il prossimo 28 Giugno l’impianto ospiterà una gara Individual Races Attack, assieme a una del Trofeo Italia Storico e della Formula Libera.

Il programma è cambiato

Rispetto a quanto stabilito lo scorso gennaio, il programma della manifestazione del 28 Giugno prevede una variazione: invece del Trofeo Autodromo dell’Umbria (contenitore all’interno del quale avrebbe gareggiato anche la ex BMW 318 Racing Series) sarà l’Individual Race protagonista della giornata. Questa formula di gara vedrà i piloti di ogni tipo di auto ammessa (dalle turismo storiche e moderne, alle monoposto e alle sport prototipo) sfidarsi una ad una lungo il tracciato di Magione, con una sfida contro il cronometro che alla fine delle due manche di gara comporrà la classifica con il nome del vincitore.

Anche le auto storiche

Accanto all’Individual Races Attack si rivedranno in pista, desiderosi di tornare a misurarsi in gara dopo il lungo stop, anche gli appassionati di auto storiche, ovvero quelle auto con preparazione da gara che hanno fatto la storia dell’automobilismo nei circuiti, nelle cronoscalate e negli slalom in tutta Europa. Come sempre, il Trofeo Italia Storico vedrà l’organizzazione in collaborazione con i fratelli Alvaro e Alessandro Bartoli, appassionati e piloti a loro volta di questo tipo di vetture.

Novità in calendario

A seguire, nel corso dei prossimi mesi, il calendario gare dell’Autodromo dell’Umbria verrà costantemente aggiornato, così come quello delle prove libere per auto e moto. Fra le novità maggiori la gara del Trofeo Autodromo dell’Umbria ricalendarizzata per il 9 Agosto. In questa occasione si aspettano in pista le BMW 318 dell’omonima serie, così come ancora il Trofeo Italia Storico e la Formula Libera.

A porte chiuse

Per rispondere alle esigenze e rispettare con rigore le norme di sicurezza atte a contenere il contagio, le competizioni del 28 Giugno non prevedono l’accesso del pubblico. Gli appassionati dovranno dunque attendere ancora per tornare a gustare dal vivo le sfide del Borzacchini, ma potranno comunque rimanere aggiornati attraverso i canali social Facebook e Instagram dell’Autodromo dell’Umbria.